Погрожують розстрілом та не годують. Мобілізованих РФ посадили "на підвал" за відмову воювати

Мобілізованих, які відмовилися воювати в Україні, утримують у підвалі на території селища Завітне Бажання Донецької області, яке захопили окупанти. У підвалі перебуває 21 російський солдат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider .

У листі дружин і матерів цих військових говориться, що як мінімум вісім насильно утримуваних військових перед мобілізацією працювали в АТ "Гірничо-металургійний комплекс "Дальполіметал" у місті Дальнегорськ Приморського краю.

Родичі стверджують, що вони мали броню від призову до армії як співробітники оборонного підприємства. Проте командування не відпустило нікого з них додому, відправивши спочатку на учбовий полігон, а згодом - до зони бойових дій, як стверджується, без спеціальної підготовки.

Мобілізованих посадили до підвалу після того, як вони написали рапорти про відмову брати участь у штурмі.

За словами родичів військових, таким чином їх намагаються змусити відмовитися від рапортів. При цьому, йдеться у листі, насильно утримуваних не годують, не надають їм коштів особистої гігієни, не пояснюють, чому їх тримають у підвалі, а також називають зрадниками та погрожують розстрілом.

За інформацією родичів, до кінця жовтня мобілізовані знаходилися за 40 кілометрів від анексованого Маріуполя, у лісосмузі будували бліндажі, у бойових діях не брали участі, здавши військове спорядження. Звідти тих, хто відмовився воювати, відвезли до підвалу в селищі Завітне Бажання.

Одна з дружин мобілізованих Олена Кашина розповіла The Insider, що її 33-річний чоловік не має жодного військового досвіду, під час термінової служби в армії він ремонтував бронетранспортери в гаражі. За її словами, чоловік перебуває в Україні із 2 жовтня. 10 жовтня він вийшов на зв'язок і повідомив, що мобілізовані несуть вахти в окопах, намагаються відвойовувати лісосмуги. Ще через два дні військовий розповів, що не хоче вбивати людей, "заплющить очі та вуха" і чекатиме на розстріл, який пообіцяв замполіт роти, коли кілька мобілізованих заявили, що відмовляться воювати.

"Перед написанием рапорта замполит 5-й роты сказал, что если они будут что-то писать, то их расстреляют, закинут в общую яму, а родственникам напишут, что они без вести пропавшие. Мой муж звонил и сказал: "Лен, меня сегодня наши могут расстрелять", - переказала слова чоловіка Кашина.

Але рапортам мобілізованих не дали ходу, стверджує вона. За її словами, шістьох відмовників залишили у таборі готувати їжу військовим, ще вісьмох відвезли до підвалу. Дружини та матері мобілізованих, зазначає The Insider, написали заяву до Слідчого комітету, але поки що не отримали відповіді.