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Погрожував підірвати ТРЦ у Києві: поліція затримала неодноразово судимого "мінера"

Середа 06 серпня 2025 09:00
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Погрожував підірвати ТРЦ у Києві: поліція затримала неодноразово судимого "мінера" Фото: поліція затримала неодноразово судимого "мінера" (facebook.com/charkivepolice)
Автор: Константин Широкун

Неодноразово судимий чоловік погрожував підірвати торгово-розважальний центр у Оболонському районі Києва, його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

"На спецлінію 112 зателефонував чоловік, заявивши про намір підірвати ТРЦ в Оболонському районі столиці. Повідомлення виявилося хибним, а зловмисника оперативно затримали. Йому загрожує до шести років позбавлення волі", - зазначили у поліції.

Правоохоронці негайно передали інформацію усім відповідними службам, які обстежили будівлю й прилеглу територію, однак небезпечних та підозрілих предметів виявлено не було.

Що відомо про підозрюваного

Псевдомінером виявився неодноразово судимий 38-річний житель Київщини, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік не зміг адекватно пояснити свої дії.

Слідчі затримали чоловіка за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. За скоєний злочин йому загрожує позбавлення волі строком до шести років.

Випадки псевдомінувань

Нагадаємо, що у Чернівцях на рік та шість місяців тюремного ув'язнення засудили викладача інформаційних технологій одного з місцевих навчальних закладів. Він розсилав фейкові повідомленні про "мінування", щоб у місті ввели дистанційне навчання.

Окрім того, 15 липня спецслужби Словаччини та Чехії затримали у Дніпрі українця, який підозрюється у розсиланні електронних листів з погрозами до шкіл у країнах Центральної Європи. Найімовірніше, що він робив це на замовлення російських спецслужб та отримував за свою діяльність гроші.

Зазначається, що тактику фейкового "мінування" установ та закладів частіше за все використовують саме росіяни. Наприклад, 26 листопада 2024 року низку регіонів країни захлеснула хвиля повідомлень про "замінування" будівель. Інформація про небезпеку надійшла до десятків державних установ, закладів освіти, лікарень.

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