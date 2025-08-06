Погрожував підірвати ТРЦ у Києві: поліція затримала неодноразово судимого "мінера"

Неодноразово судимий чоловік погрожував підірвати торгово-розважальний центр у Оболонському районі Києва, його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

"На спецлінію 112 зателефонував чоловік, заявивши про намір підірвати ТРЦ в Оболонському районі столиці. Повідомлення виявилося хибним, а зловмисника оперативно затримали. Йому загрожує до шести років позбавлення волі", - зазначили у поліції.

Правоохоронці негайно передали інформацію усім відповідними службам, які обстежили будівлю й прилеглу територію, однак небезпечних та підозрілих предметів виявлено не було.

Що відомо про підозрюваного

Псевдомінером виявився неодноразово судимий 38-річний житель Київщини, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік не зміг адекватно пояснити свої дії.

Слідчі затримали чоловіка за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. За скоєний злочин йому загрожує позбавлення волі строком до шести років.