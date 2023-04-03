ua ru
Пн, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Погрожував очільнику єврейської громади. На Закарпатті СБУ затримала агента-антисеміта з РФ

Новость на русском →
Україна, Понеділок 03 квітня 2023 16:30
Погрожував очільнику єврейської громади. На Закарпатті СБУ затримала агента-антисеміта з РФ Фото: на Закарпатті СБУ затримала агента-антисеміта з РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України затримала жителя Закарпатської області, який за вказівкою агресора штучно розпалював антисемітські настрої в регіоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Як вияснили у відомстві, у грудні 2022 року затриманий приховано наніс на фасадах будівель у центрі Ужгорода написи із закликами до вбивства євреїв. Окрім цього він надсилав лідеру єврейської громади свою псевдонаукову працю. В ній він "обґрунтовував" свою ненависть до цієї національності.

"Встановлено, що до 2014 року фігурант тимчасово проживав на території Північної Осетії РФ. Наразі співробітники Служби безпеки України детально вивчають зв’язки чоловіка зі спецслужбами Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

В результаті обшуків у помешканні зловмисника було виявлено комп’ютерну техніку із доказами злочину та прокремлівську літературу. Було вилучено заплямований фарбою одяг. Ймовірно, у ньому фігурант перебував під час нанесення антисемітських написів на будівлях.

"На підставі зібраних Службою безпеки доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - розповіли в СБУ.

Фото: на Закарпатті СБУ затримала агента-антисеміта з РФ (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Дніпрі викрили злочинну банду. Учасники угруповання викрадали та тероризували місцевих жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Закарпатська область
NEWS
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
DAILY
Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю