Погрожував очільнику єврейської громади. На Закарпатті СБУ затримала агента-антисеміта з РФ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Як вияснили у відомстві, у грудні 2022 року затриманий приховано наніс на фасадах будівель у центрі Ужгорода написи із закликами до вбивства євреїв. Окрім цього він надсилав лідеру єврейської громади свою псевдонаукову працю. В ній він "обґрунтовував" свою ненависть до цієї національності.

"Встановлено, що до 2014 року фігурант тимчасово проживав на території Північної Осетії РФ. Наразі співробітники Служби безпеки України детально вивчають зв’язки чоловіка зі спецслужбами Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

В результаті обшуків у помешканні зловмисника було виявлено комп’ютерну техніку із доказами злочину та прокремлівську літературу. Було вилучено заплямований фарбою одяг. Ймовірно, у ньому фігурант перебував під час нанесення антисемітських написів на будівлях.

"На підставі зібраних Службою безпеки доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - розповіли в СБУ.