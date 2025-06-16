Погрожував поліцейським гранатою та пістолетом: на Чернігівщині затримали чоловіка

Інцидент стався 13 червня ввечері в одному з сіл Михайло-Коцюбинської громади. Поліцейські прибули туди, щоб виконати слідчі дії у справі про незаконний обіг зброї.

У цей час місцевий житель почав погрожувати правоохоронцям, тримаючи в руках гранату РГД-5 і пістолет.

Оцінивши загрозу, поліцейські застосували передбачені законом заходи примусу та затримали чоловіка. Під час обшуку в його домі виявили ту ж гранату з запалом та пістолет.

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Проти нього відкрили кримінальне провадження за погрозу правоохоронцям, що передбачає до трьох років ув’язнення.

Фото: у Чернігівському районі затримали 45-річного озброєного чоловіка, який погрожував вбивством правоохоронцям (cn.npu.gov.ua)