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Погрожував поліцейським гранатою та пістолетом: на Чернігівщині затримали чоловіка

Фото: на Чернігівщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та пістолетом (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Чернігівському районі затримали 45-річного озброєного чоловіка. Він погрожував вбивством правоохоронцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції у Чернігівській області.

Інцидент стався 13 червня ввечері в одному з сіл Михайло-Коцюбинської громади. Поліцейські прибули туди, щоб виконати слідчі дії у справі про незаконний обіг зброї.

У цей час місцевий житель почав погрожувати правоохоронцям, тримаючи в руках гранату РГД-5 і пістолет.

Оцінивши загрозу, поліцейські застосували передбачені законом заходи примусу та затримали чоловіка. Під час обшуку в його домі виявили ту ж гранату з запалом та пістолет.

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Проти нього відкрили кримінальне провадження за погрозу правоохоронцям, що передбачає до трьох років ув’язнення.

 

Фото: у Чернігівському районі затримали 45-річного озброєного чоловіка, який погрожував вбивством правоохоронцям (cn.npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що Одесі на Куликовому полі невідомий чоловік з ножем напав на працівників поліції. Відомо про чотирьох поранених.

Також правоохоронці заарештували ділків, які продавали трофейні кулемети і вибухівку в декількох областях України.

Тим часом в Україні проводили понад 500 обшуків у рамках масштабної спецоперації Національної поліції, спрямованої на боротьбу з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Операція триває по всій країні та реалізується у взаємодії з Офісом Генерального прокурора і іншими правоохоронними органами. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Чернігів