Погрожував поліцейським гранатою та пістолетом: на Чернігівщині затримали чоловіка
У Чернігівському районі затримали 45-річного озброєного чоловіка. Він погрожував вбивством правоохоронцям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції у Чернігівській області.
Інцидент стався 13 червня ввечері в одному з сіл Михайло-Коцюбинської громади. Поліцейські прибули туди, щоб виконати слідчі дії у справі про незаконний обіг зброї.
У цей час місцевий житель почав погрожувати правоохоронцям, тримаючи в руках гранату РГД-5 і пістолет.
Оцінивши загрозу, поліцейські застосували передбачені законом заходи примусу та затримали чоловіка. Під час обшуку в його домі виявили ту ж гранату з запалом та пістолет.
Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Проти нього відкрили кримінальне провадження за погрозу правоохоронцям, що передбачає до трьох років ув’язнення.
Фото: у Чернігівському районі затримали 45-річного озброєного чоловіка, який погрожував вбивством правоохоронцям (cn.npu.gov.ua)
Раніше РБК-Україна писало, що Одесі на Куликовому полі невідомий чоловік з ножем напав на працівників поліції. Відомо про чотирьох поранених.
Також правоохоронці заарештували ділків, які продавали трофейні кулемети і вибухівку в декількох областях України.
Тим часом в Україні проводили понад 500 обшуків у рамках масштабної спецоперації Національної поліції, спрямованої на боротьбу з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Операція триває по всій країні та реалізується у взаємодії з Офісом Генерального прокурора і іншими правоохоронними органами. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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