Погрожував гранатою, поранив поліцейського. Під Черкасами чоловік влаштував стрілянину

Під Черкасами чоловік влаштував справжній бойовик. Стріляв в поліцейських, поранивши одного з них, забарикадувався в будинку та погрожував гранатою
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області.
Все почалось з того, що до поліцейських надійшов дзвінок про те, що чоловік обстріляв автомобіль.
"Учора близько 16:00 години до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у селі Ревівка на Черкащині невідома особа з рушниці обстріляла його автомобіль", - розповіли в поліції.
На місце виїхали патрульні та бійці спецпідрозділу КОРД.
"До прибуття поліції правопорушник забарикадувався у своєму будинку, а коли спецпризначенці намагалися його деблокувати, дістав гранату та погрожував її підірвати", - розповіли в поліції.
Після цього він почав стріляти і в бік правоохоронців та поранив одного з правоохоронців.
"Бійці КОРДу роззброїли та затримали чоловіка. У нього вилучили вогнепальну зброю, набої до неї, а також гранату й інші речові докази. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання під варту", - додали в відомстві.
Поранений поліцейський госпіталізований до лікарні, його прооперували. Він перебуває під наглядом лікарів.
Як повідомлялося, раніше в Черноморську Одеської області чоловік взяв у заручники свою родину - тещу, дружину та маленьку доньку.
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