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Погрожували вбити та вимагали гроші. У Харківській області судитимуть трьох військових РФ

Фото: у Харківській області судитимуть трьох військових РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Обвинувальний акт щодо трьох військових РФ, які у травні 2022 року під час окупації Ізюма погрожували розстрілом та пограбували цивільних, скеровано до суду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook прокуратури Харківської області.

Слідство установило, що у травні минулого року троє військових 39-ої окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади, що відноситься до 68-го армійського корпусу Східного військового округу, під час окупації міста Ізюм зупинили автівку з двома цивільними.

Окупанти двічі вистрелили з автомата Калашникова поблизу передніх коліс автівки. Потім вони почали вимагати гроші у чоловіків, погрожуючи, що у разі відмови вони вистрілять у них на ураження.

"Забравши у потерпілих грошові кошти, російські солдати пішли", - розповіли в прокуратурі.

Трьох обвинувачених судитимуть заочно у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Фото: у Харківській області судитимуть трьох військових РФ (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Як повідомлялося, співробітники ДБР повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який під час окупації міста Ізюм Харківської області влаштувався на роботу до місцевої окупаційної адміністрації. Там він "виконував обов'язки" еколога.

Нагадаємо, за час окупації в Ізюмі Харківської області вбито щонайменше 1000 мирних громадян. Крім того, близько 80% інфраструктури міста зруйновано або суттєво пошкоджено.

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