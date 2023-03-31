Погрожували вбити та вимагали гроші. У Харківській області судитимуть трьох військових РФ

Слідство установило, що у травні минулого року троє військових 39-ої окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади, що відноситься до 68-го армійського корпусу Східного військового округу, під час окупації міста Ізюм зупинили автівку з двома цивільними.

Окупанти двічі вистрелили з автомата Калашникова поблизу передніх коліс автівки. Потім вони почали вимагати гроші у чоловіків, погрожуючи, що у разі відмови вони вистрілять у них на ураження.

"Забравши у потерпілих грошові кошти, російські солдати пішли", - розповіли в прокуратурі.

Трьох обвинувачених судитимуть заочно у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області.