В Луганской области мужчина подделывал COVID-тесты для пересечения границы

В зоне операции Объединенных сил региональные пограничники разоблачили незаконное подделывание ПЦР-тестов на коронавирус. Правоохранители задокументировали несколько эпизодов продажи поддельных документов.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Криминальная схема заключалась в том, что житель населенного пункта Меловое печатал поддельные ПЦР-тесты и распространял через своих соучастников среди других граждан, которые, в свою очередь, в дальнейшем пересекали пункт контроля "Меловое".
"Кроме того, правоохранители провели ряд санкционированных обысков, во время которых было обнаружено поддельные ПЦР-тесты, справки-результаты ПЦР-исследования, блокноты с черновыми записями, флеш носители, компьютерную технику, с помощью которой изготавливались тесты",- отмечает пресс-служба.
Стоит отметить, что сейчас решается вопрос об объявлении подозрения обвиняемым в соответствии со ст. 190 (Мошенничество) и ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что сегодня, 15 июня, Служба безопасности Украины разоблачила схему продажи поддельных ПЦР-тесты в Черкассах.
В частности, РБК-Украина рассказывало о враче из Ивано-Франковска, который незаконно продавал фейковые COVID-справки.