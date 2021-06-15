В Луганской области мужчина подделывал COVID-тесты для пересечения границы

В зоне операции Объединенных сил региональные пограничники разоблачили незаконное подделывание ПЦР-тестов на коронавирус. Правоохранители задокументировали несколько эпизодов продажи поддельных документов.

Криминальная схема заключалась в том, что житель населенного пункта Меловое печатал поддельные ПЦР-тесты и распространял через своих соучастников среди других граждан, которые, в свою очередь, в дальнейшем пересекали пункт контроля "Меловое".

"Кроме того, правоохранители провели ряд санкционированных обысков, во время которых было обнаружено поддельные ПЦР-тесты, справки-результаты ПЦР-исследования, блокноты с черновыми записями, флеш носители, компьютерную технику, с помощью которой изготавливались тесты",- отмечает пресс-служба.

Стоит отметить, что сейчас решается вопрос об объявлении подозрения обвиняемым в соответствии со ст. 190 (Мошенничество) и ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.