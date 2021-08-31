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Пограничники начали проверять COVID-сертификаты по QR-коду

Автор: Валерия Полищук

Государственная пограничная служба Украины получила устройства с программным обеспечением SafeBorder. Таким образом, COVID-сертификаты по прибытию в Украину проверяют по QR-коду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Пограничники получили электронные устройства с программным обеспечением SafeBorder. Оно предусматривает возможность автоматизированной проверки поддельных и недействительных сертификатов и их принадлежности соответствующему лицу", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что каждый COVID-сертификат имеет уникальный электронный идентификатор и QR-код.

Как добавили в ведомстве, к сети SafeBorder подключены почти 40 стран.

Только за сегодня украинские пограничники проверили более 60 тысяч цифровых COVID-сертификатов путешественников, которые въезжали в Украину.

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