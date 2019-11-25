Пограничника будут судить за сотрудничество с террористами "ЛНР"

Иллюстративное фото (dn.gov.ua.jpg)

ГБР завершило досудебное расследование

Государственное бюро расследований (ГБР) скеровало в суд обвинительный акт в отношении пограничника Лисичанского пограничного отряда Донецко-Луганской Государственной пограничной службы, подозреваемого в участии в террористической организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в период с июня 2014 года по июнь 2015 года житель Луганской области добровольно участвовал в деятельности террористической организации - так называемой "ЛНР".

За этот период мужчина осуществлял пропуск на блокпостах в г. Лисичанске Луганской области; проводил незаконный досмотр автотранспорта и проверку документов у водителей и пассажиров; принимал непосредственное участие в боевых действиях в районе города Дебальцево Донецкой области, города Стаханова Луганской области и других населенных пунктов Луганской и Донецкой областей против ВСУ; выполнял другие противоправные приказы, которые получал от своих руководителей из террористической организации "ЛНР".

Впоследствии подозреваемый вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Государственной пограничной службе Украины.

Действия злоумышленника квалифицированы по статье участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, пограничнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении московского полицейского, который избил члена команды "Гражданская позиция" Александра Комарницкого, в результате чего мужчина скончался.

РБК-Украина писало, что ГБР объявило в розыск подполковника СБУ, который подозревается в совершении государственной измены.