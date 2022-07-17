UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Погода в Украине резко изменится: где именно и когда

Фото: погода в Украине 18 июля изменится в ряде областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине завтра, 18 июля начнет улучшаться. Дожди отойдут из ряда регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью в восточных и большинстве северных областей, а также днем на севере Левобережья местами ожидается кратковременный дождь и гроза.

При этом на остальной территории Украины без осадков и местами облачно. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха на севере и западе будет колебаться в пределах +10 +14 ночью, днем +22 +25, а на Закарпатье до +27.

В восточных областях столбики термометров ночью покажут +11 +15, днем +22 +26 градусов. На юге же ночью +12 +18, а днем +26 +26 градусов.

В Киеве 18 июля ночью температура воздуха составит +12 +14 градусов, днем +23 +25. Днем прогнозируют дождь.

Напомним, ранее мы писали, что будет с погодой в Украине до конца июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине