Погода в Украине резко изменится: где именно и когда

В Украине завтра, 18 июля начнет улучшаться. Дожди отойдут из ряда регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью в восточных и большинстве северных областей, а также днем на севере Левобережья местами ожидается кратковременный дождь и гроза.

При этом на остальной территории Украины без осадков и местами облачно. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха на севере и западе будет колебаться в пределах +10 +14 ночью, днем +22 +25, а на Закарпатье до +27.

В восточных областях столбики термометров ночью покажут +11 +15, днем +22 +26 градусов. На юге же ночью +12 +18, а днем +26 +26 градусов.

В Киеве 18 июля ночью температура воздуха составит +12 +14 градусов, днем +23 +25. Днем прогнозируют дождь.

Напомним, ранее мы писали, что будет с погодой в Украине до конца июля.

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