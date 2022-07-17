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Погода в Украине резко изменится: где именно и когда

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Украина, Воскресенье 17 июля 2022 14:59
Погода в Украине резко изменится: где именно и когда Фото: погода в Украине 18 июля изменится в ряде областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине завтра, 18 июля начнет улучшаться. Дожди отойдут из ряда регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине резко изменится: где именно и когда

По данным синоптиков, ночью в восточных и большинстве северных областей, а также днем на севере Левобережья местами ожидается кратковременный дождь и гроза.

При этом на остальной территории Украины без осадков и местами облачно. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха на севере и западе будет колебаться в пределах +10 +14 ночью, днем +22 +25, а на Закарпатье до +27.

В восточных областях столбики термометров ночью покажут +11 +15, днем +22 +26 градусов. На юге же ночью +12 +18, а днем +26 +26 градусов.

В Киеве 18 июля ночью температура воздуха составит +12 +14 градусов, днем +23 +25. Днем прогнозируют дождь.

Напомним, ранее мы писали, что будет с погодой в Украине до конца июля.

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Гидрометцентр Погода в Украине
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