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Погибший от подрыва гранаты под Лозовой оказался участником ООС

Новости » Происшествия     11.06.2020 - 13:34
Погибший от подрыва гранаты под Лозовой оказался участником ООС
Фото: часть запала от гранаты на месте инцидента (hk.npu.gov.ua)

Полиция квалифицировала его гибель как самоубийство

Погибший от подрыва гранаты под Лозовой Харьковской области ранее был участником операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Инцидент квалифицирован как самоубийство.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Сообщается, что инцидент произошел в поселке Краснопавловка Лозовского района. На месте полиция установила, что в районе лесополосы 45-летний местный житель подорвал себя гранатой Ф-1, в результате чего погиб на месте.

По словам свидетелей, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В его квартире обнаружили магазины к автомату, свето-дымовые шашки и патроны. Возле тела погибшего была найдена еще одна граната, которая не сдетонировала.

"Установлено, что мужчина ранее служил в зоне проведения ООС. Причины его поступка сейчас выясняют следователи. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области мужчина подорвал себя гранатой, инцидент произошел в ночь на 11 июня.

До этого стало известно о самоубийстве военнослужащего в Херсонской области, тело обнаружили с огнестрельным ранением.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Харьковгранатаучастник боевых действий
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