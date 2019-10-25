У погибшего при взрыве на вокзале Харькова было несколько гранат

У возможного участника перестрелки в Харькове, который подорвал себя на Южном вокзале, при себе было несколько гранат. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что у погибшего при себе было еще три гранаты. Кроме того, по другой версии, он пытался бросить гранату в полицейских, которые хотели его задержать. У погибшего обнаружили водительские права на имя Алексея Титова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове на улице Клочковской возле супермаркета произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек и еще один получил ранение. Местные СМИ пишут, что один из пострадавших - Георгий Исаков, который входил в "Оплот". По данным полиции, двое неизвестных напали на двух других мужчин, после чего скрылись с места инцидента на автомобиле. Позже машину нашли сгоревшей.

Позже стало известно, что один из участников перестрелки якобы подорвал себя на железнодорожном вокзале. Как сообщают местные СМИ, около 13:00 полиция попыталась задержать его по подозрению в причастности к инциденту на Клочковской.