Погиб украинский военкор Алексей Чубашев

В войне с российскими оккупантами погиб известный украинский военный журналист Алексей Чубашев. При каких обстоятельствах погиб Чубашев и в каком районе боевых действий, пока неизвестно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Михаила Макарука.
В 2015 году журналист начал служить в Центральной телерадиостудии Минобороны, являлся автором и ведущим первого в Украине военного реалити-шоу РекрутUA. После увольнения с ВСУ развивал собственные проекты. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину вернулся в ряды ВСУ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.