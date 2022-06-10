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Погиб украинский военкор Алексей Чубашев

Погиб украинский военкорр Алексей Чубашев (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

В войне с российскими оккупантами погиб известный украинский военный журналист Алексей Чубашев. При каких обстоятельствах погиб Чубашев и в каком районе боевых действий, пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Михаила Макарука.

В 2015 году журналист начал служить в Центральной телерадиостудии Минобороны, являлся автором и ведущим первого в Украине военного реалити-шоу РекрутUA. После увольнения с ВСУ развивал собственные проекты. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину вернулся в ряды ВСУ.

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Вторжение России в Украину