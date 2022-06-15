Погиб Роман Ратушный, над четырьмя областями сбили ракеты, суд запретил партию Мураева: новости за 14 июня

В бою под Изюмом погиб известный киевский активист Роман Ратушный, над четырьмя областями Украины сбили российские ракеты, суд запретил партию "Наши" бывшего нардепа Евгения Мураева. Подробнее о том, что произошло во вторник, 14 июня - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Суд запретил партию Мураева

Восьмой апелляционный суд Львова во вторник, 14 июня, запретил партию "Наши" бывшего нардепа Евгения Мураева.

Согласно решению суда, кроме запрета на деятельность, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

Война в Украине может затянуться на 10 лет, - CNBC

Международные исследователи считают, что война в Украине может превратиться в замороженный конфликт с Российской Федерацией, который будет длиться более десяти лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Аналитики считают, что захват россиянами Северодонецка выглядит все более вероятным. В случае оккупации города вместе с Лисичанском оккупанты получат полный контроль над Луганской областью. Если россияне достигнут успеха на этом направлении, они, вероятно, переместят внимание на Донецкий регион, около половины которого уже оккупировано.

Украинцы получат цифровые документы на разрушенное жилье: решение Кабмина

Кабинет министров утвердил единую форму, которая будет фиксировать ущерб, нанесенный жилью украинцев войсками Российской Федерации. Ущерб будет подтверждаться цифровыми документами.

"Раньше такая справка составлялась в произвольной форме. Теперь у каждого гражданина, которому повредили или разрушили жилье, будет цифровой документ, подтверждающий его ущерб. Этим решением мы также закладываем базу для будущего реестра поврежденного имущества", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Готовят нападение на Тайвань? В Китае разрешили проведение "невоенных" спецопераций

Китайский лидер Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую "невоенное" использование вооруженных сил. Эти действия вызывают опасения, что Пекин готовится к вторжению на остров Тайвань под видом "специальной операции", не классифицируемой как война.

Хотя Тайвань никогда не находился под управлением Коммунистической партии Китая (и не был частью КНР, Пекин настаивает на том, что остров является частью его территории. Директива, подписанная Си, вступает в силу 15 июня.

Сборная Украины не смогла дожать Ирландию в Лиге наций

В 4-м туре Лиги наций УЕФА сборная Украины разошлась миром с ирландцами на временно домашней арене в Польше.

Матч закончился со счетом Украина – Ирландия – 1:1. Подробности – в материале РБК-Украина.

В Украину идет антициклон David: как изменится погода и когда вернется жара

Погода в Украине изменится уже 15 июня после того, как отступит атмосферный фронт и придет западноевропейский антициклон David.

В гидрометцентре прогнозируют, что 15 июня в восточной и юго-восточной части грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый). На остальной территории Украины 15-го июня антициклон David из Западной Европы обусловит сухую солнечную погоду.