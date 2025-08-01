Загинув під завалами власного дому: у Києві російська ракета вбила лікаря "Добробуту"

Внаслідок комбінованої атаки РФ на Київ 31 липня загинув 39-річний Роман Москаленко - невролог клініки "Добробут". Російська ракета влучила у його будинок у Святошинському районі.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Медичної мережі "Добробут" у Facebook.
"Страшна новина, в яку не хочеться вірити. 31 липня внаслідок ракетного удару по Києву загинув наш колега - Роман Москаленко, лікар-невролог. Російська ракета влучила в будинок, де жив Роман", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що вчора цілий день рідні, близькі й колеги Романа сподівалися на диво. Вірили, що він ще знайдеться живим, але вночі рятувальники дістали його тіло з-під завалів.
Роману Москаленку було 39 років. Він працював у медичному центрі "Добробут" майже 9 років. Освіту здобув у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.
"У професії він був дуже уважним і небайдужим - до пацієнтів, до колег, до людей. Щиро співчуваємо рідним", - додали у медзакладі.
У коментарях до посту вказано, що Роман був єдиним сином. Підтримати родину можна за реквізитами (картки батьків):
У ніч проти 31 липня Росія вкотре здійснила комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та дрони-камікадзе. Основною мішенню ворога стала житлова інфраструктура столиці - зокрема багатоповерхівки у спальних районах.
Найбільше руйнувань у Святошинському, Солом’янському, Голосіївському і Шевченківському районах. Пряме влучання ракети у Святошинському районі зруйнувало під’їзд багатоповерхового будинку.
Досі тривають рятувальні роботи, з-під завалів дістають загиблих. Кількість жертв у Києві зросла до 31. Відомо, що у зруйнованому будинку серед загиблих 5 дітей. Наймолодшій жертві - 2 роки. Ще десятки людей отримали поранення різної складності, серед них - і поліцейські, які прибули на місце трагедії.
Загалом унаслідок удару пошкоджено понад 100 об’єктів. Серед них - житлові будинки, лікарні, заклади освіти, зокрема дитячі садки та університети.
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