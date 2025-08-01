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Загинув під завалами власного дому: у Києві російська ракета вбила лікаря "Добробуту"

Київ, П'ятниця 01 серпня 2025 13:46
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Загинув під завалами власного дому: у Києві російська ракета вбила лікаря "Добробуту" Наслідки атаки на Київ 31 липня (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Внаслідок комбінованої атаки РФ на Київ 31 липня загинув 39-річний Роман Москаленко - невролог клініки "Добробут". Російська ракета влучила у його будинок у Святошинському районі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Медичної мережі "Добробут" у Facebook.

Роман загинув під завалами

"Страшна новина, в яку не хочеться вірити. 31 липня внаслідок ракетного удару по Києву загинув наш колега - Роман Москаленко, лікар-невролог. Російська ракета влучила в будинок, де жив Роман", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вчора цілий день рідні, близькі й колеги Романа сподівалися на диво. Вірили, що він ще знайдеться живим, але вночі рятувальники дістали його тіло з-під завалів.

Роману Москаленку було 39 років. Він працював у медичному центрі "Добробут" майже 9 років. Освіту здобув у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

"У професії він був дуже уважним і небайдужим - до пацієнтів, до колег, до людей. Щиро співчуваємо рідним", - додали у медзакладі.

У коментарях до посту вказано, що Роман був єдиним сином. Підтримати родину можна за реквізитами (картки батьків):

  • 5363 5421 0874 1365 (Москаленко Наталія)
  • 4149 4990 7340 4798 (Москаленко Віталій)

Загинув під завалами власного дому: у Києві російська ракета вбила лікаря &quot;Добробуту&quot;Роман Москаленко (фото: Facebook/Добробут)

Атака на Київ в ніч на 31 липня

У ніч проти 31 липня Росія вкотре здійснила комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та дрони-камікадзе. Основною мішенню ворога стала житлова інфраструктура столиці - зокрема багатоповерхівки у спальних районах.

Найбільше руйнувань у Святошинському, Солом’янському, Голосіївському і Шевченківському районах. Пряме влучання ракети у Святошинському районі зруйнувало під’їзд багатоповерхового будинку.

Досі тривають рятувальні роботи, з-під завалів дістають загиблих. Кількість жертв у Києві зросла до 31. Відомо, що у зруйнованому будинку серед загиблих 5 дітей. Наймолодшій жертві - 2 роки. Ще десятки людей отримали поранення різної складності, серед них - і поліцейські, які прибули на місце трагедії.

Загалом унаслідок удару пошкоджено понад 100 об’єктів. Серед них - житлові будинки, лікарні, заклади освіти, зокрема дитячі садки та університети.

Загинув під завалами власного дому: у Києві російська ракета вбила лікаря &quot;Добробуту&quot;Загинув під завалами власного дому: у Києві російська ракета вбила лікаря &quot;Добробуту&quot;Загинув під завалами власного дому: у Києві російська ракета вбила лікаря &quot;Добробуту&quot;Загинув під завалами власного дому: у Києві російська ракета вбила лікаря &quot;Добробуту&quot;Загинув під завалами власного дому: у Києві російська ракета вбила лікаря &quot;Добробуту&quot;Загинув під завалами власного дому: у Києві російська ракета вбила лікаря &quot;Добробуту&quot;Загинув під завалами власного дому: у Києві російська ракета вбила лікаря &quot;Добробуту&quot;Наслідки атаки на Київ 31 липня (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Читайте також про те, що після чергової атаки на Київ у кількох районах столиці розгорнули гуманітарні штаби. Там потерпілі можуть отримати психологічну підтримку, оформити матеріальну допомогу у розмірі 10 тис. гривень та отримати юридичну консультацію.

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Київ Атака дронів Загинув Ракетна атака
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