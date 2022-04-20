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Погиб Герой Украины разведчик Ярослав Шинкаренко

Новина українською →
Киев, Среда 20 апреля 2022 13:28
Погиб Герой Украины разведчик Ярослав Шинкаренко Фото: погиб Герой Украины Ярослав Шинкаренко (facebook.com/elena.kukla)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На войне с Россией погиб Герой Украины разведчик Ярослав Шинкаренко. Обстоятельства его смерти не называются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мать Героя Елену Куклу.

"Сына…сыночка…. Не верю… Будьте прокляты кацапы", - написала на своей странице в Facebook мать Ярослава Шинкаренко.

Звание Героя Украины Ярослав получил в октябре 2020 года. На награждение он приехал вместе с мамой, тоже военной. Его отец погиб во время сражения за Донецкий аэропорт.

Напомним, 2 марта в результате вражеского обстрела преподаватель Харьковского университета имени В. Н. Каразина Александ Безуглый. С первых дней войны с Россией он вступил в ряды теробороны и защищал свой родной город. Харьковчанин выводил из-под огня своих сослуживцев, но сам выбраться не успел.

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