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Погиб депутат Броварской территориальной громады, - Киевская ОВА

Автор: Владимир Костырин

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о гибели 13 марта депутата Броварской территориальной громады в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Киевской ОВА.

"Сегодня еще один черный день в нашей стране. Много погибших, много раненых, много обстрелов, много разрушенных объектов инфраструктуры. Но самое ценное - это жизни наших людей. Сегодня погиб один из депутатов Броварской территориальной громады. Буквально два часа назад мы получили информацию", - сказал чиновник.

Председатель ОВА выразил искренние соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что каждую отнятую жизнь в Киевской общине никто никогда врагу не простит.

В воскресенье в Киевской области продолжались бои в некоторых населенных пунктах Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин Броварского района. Российские войска обстреливали жилые массивы и критическую инфраструктуру. Во всех районах Киевской области шла борьба с диверсионными группами

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