ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Погиб депутат Броварской территориальной громады, - Киевская ОВА

Новина українською →
Киевская область, Воскресенье 13 марта 2022 23:56
Погиб депутат Броварской территориальной громады, - Киевская ОВА Фото: глава Кивской ОГА Алексей Кулеба (facebook.com)
Автор: Владимир Костырин

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о гибели 13 марта депутата Броварской территориальной громады в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Киевской ОВА.

"Сегодня еще один черный день в нашей стране. Много погибших, много раненых, много обстрелов, много разрушенных объектов инфраструктуры. Но самое ценное - это жизни наших людей. Сегодня погиб один из депутатов Броварской территориальной громады. Буквально два часа назад мы получили информацию", - сказал чиновник.

Председатель ОВА выразил искренние соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что каждую отнятую жизнь в Киевской общине никто никогда врагу не простит.

В воскресенье в Киевской области продолжались бои в некоторых населенных пунктах Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин Броварского района. Российские войска обстреливали жилые массивы и критическую инфраструктуру. Во всех районах Киевской области шла борьба с диверсионными группами

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевская область Война России против Украины
NEWS
Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
DAILY
Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе