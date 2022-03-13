Погиб депутат Броварской территориальной громады, - Киевская ОВА
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о гибели 13 марта депутата Броварской территориальной громады в результате вражеских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Киевской ОВА.
"Сегодня еще один черный день в нашей стране. Много погибших, много раненых, много обстрелов, много разрушенных объектов инфраструктуры. Но самое ценное - это жизни наших людей. Сегодня погиб один из депутатов Броварской территориальной громады. Буквально два часа назад мы получили информацию", - сказал чиновник.
Председатель ОВА выразил искренние соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что каждую отнятую жизнь в Киевской общине никто никогда врагу не простит.
В воскресенье в Киевской области продолжались бои в некоторых населенных пунктах Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин Броварского района. Российские войска обстреливали жилые массивы и критическую инфраструктуру. Во всех районах Киевской области шла борьба с диверсионными группами
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