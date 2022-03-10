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Погиб бывший нардеп Дейдей

Автор: Артем Горовенко

Стало известно о гибели бывшего народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея. Обстоятельства смерти пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram его жены Дарины Дейдей.

"Не знаю, как мне теперь жить", - написала она.

Отметим, причины смерти бывшего нардепа пока неизвестны.

Кто такой Евгений Дейдей

Дейдей был украинским военнослужащим и политическим деятелем. Координировал батальон патрульной службы специального назначения "Киев-1" Главного управления МВД Украины в Киеве.

Был народным депутатом 8 созыва и советником министра внутренних дел.

Напомним, ранее во время боев с оккупантами под Николаевом погиб львовский журналист Виктор Дударь.

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