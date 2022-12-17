Погашення боргів "старого" ринку електроенергії допоможе стабілізувати ситуацію, - експерт

На його думку, поточна заборгованість "Енергоатому" перед" Гарантованим покупцем" за послуги ПСО з постачання електроенергії для населення перевищує 20 мільярдів гривень, а протягом зими вона може збільшитись ще на 18 млрд.

Також Копач додав, що на ринку електроенергії існують борги, які сформувались ще за старої моделі енергоринку і зараз вони складають близько 25 млрд гривень, з яких 11 перед "Енергоатомом".

"Безумовно, погашення простроченої заборгованості у розмірі 25 мільярдів гривень, яка сформувалася на "старому" оптовому ринку електричної енергії повинно бути прописано окремою статтею у державному бюджеті на 2023 рік", - наголосив Копач.

Він підкреслив, що ці кошти можна використати для продовження фінансування ПСО для населення та робіт з відновлення знищених або пошкоджених генеруючих потужностей.

"У такий спосіб Україна може вирішити три проблеми, які мають істотне значення для її майбутнього: забезпечити безперервність електропостачання, його доступність для населення та розчистити площадку для функціонування ринку електричної енергії після закінчення війни", - підсумував Копач.

Нагадаємо, Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) зазначає, що для якнайшвидшого відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури необхідно забезпечити ліквідність енергоринку.