Погашення боргів балансуючого ринку електроенергії допоможе з ремонтом обладнання, - експерт

Він наголосив, що на балансуючому ринку електроенергії існує проблема накопичення великого боргу, а також затримок з розрахунками. Зокрема, за останні чотири місяці ця затримка зросла з 9 до 15 місяців.

"Балансуючий ринок нарощує борг на мільярд щомісяця. А це, по суті, гроші, які ми витратили в січні, тепер нам треба провести ремонтну кампанію, закупити паливо", - пояснив Людмирський.

Проблеми балансуючого ринку призводять до того, що через 15 місяців "Центренерго" залишиться без обігових коштів, без палива та з невиконаною ремонтною кампанією, каже начальник департаменту енергоринку компанії.

Нагадаємо, за 2023 рік заборгованість НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку перед учасниками зросла на 44% - до 18,4 млрд грн.

Водночас заборгованість учасників ринку перед "Укренерго" за цей період зросла на 40% - до 30,6 млрд грн.