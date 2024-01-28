Погана погода? У поліції підказали, як швидко "розійтися" у разі ДТП

Так, якщо ушкодження автомобіля несуттєві, можна скористатися європротоколом, який можна оформити без виклику поліції, усього за декілька хвилин.

В якому випадку можно скористатись європротоколом?

відсутні травмовані чи загиблі;

не завдано матеріальної шкоди третім особам;

учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;

між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;

водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;

сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 грн.

Скласти європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи, або ж на паперовому бланку.



"Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ", - додав він.



Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням: bit.ly/2GNhGeg.



Переваги європротоколу

не потрібно інформувати та очікувати поліцію;

можливість залишити місце ДТП відразу після складання європротоколу;

водій звільняється від адміністративної відповідальності, тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються в суд, штраф не накладається;

економія власного часу.

ДТП в Україні

За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 ДТП із загиблими або постраждалими, внаслідок яких загинули 2 492 людини, ще 24 774 отримали травми. Зокрема, ДТП на блокпостах забрали життя 11 силовиків з початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед загиблих як військові, так і поліцейські.