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Поездки по COVID-паспортам. Власти ЕС назвали сроки запуска

Автор: Юлия Струк

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сроки запуска системы сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Система может заработать в Евросоюзе уже в июне.

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав государств и правительств ЕС.

"Мы должны сделать возможными поездки в ЕС и внутри него. Рада сообщить, что юридическая и техническая подготовка для запуска системы сертификатов путешественника ЕС, сертификатов о вакцинировании, идет полным ходом, так что она может заработать уже в июне", - отметила глава ЕК.

Ляйен подчеркнула, что политическое соглашение о запуске такой системы может быть достигнуто еще до конца мая. Глава комиссии заявила, что это сделает возможными путешествия для тех, кто сможет представить "нефальсифицируемые доказательства" того, что они:

  • либо переболели COVID-19 и имеют к инфекции антитела;
  • либо вакцинировались;
  • либо не заражены COVID-19, что подтверждает отрицательным, взаимно признанным тестом.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина синхронизирует свои сертификаты вакцинации от COVID с другими странами. В правительстве готовы ко всем международным требованиям.

Как писало РБК-Украина, ранее стало известно, что Украина может запустить COVID-сертификаты до 1 июля. Документ о внедрении таких сертификатов разрабатывают с учетом требований Еврокомиссии и ВОЗ.

Также сообщалось, что среди украинцев нет поддержки возможного введения COVID-паспортов. Одобрят такое нововведение чуть больше четверти (27%).

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