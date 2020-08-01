В поезде Киев-Мариуполь мужчина напал на женщину с ребенком

В субботу, 1 августа, в поезде №84 сообщением Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на женщину с несовершеннолетним ребенком. Мужчина ворвался в чужое купе и начал бить женщину и пытаться ее изнасиловать.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Об инциденте сразу же сообщили машинисту и начальнику поезда. Злоумышленника задержали правоохранители.

"Поездная бригада предоставила все необходимые показания. Действия указанного лица будет квалифицировать официальное следствие", - заявили в УЗ.

Как написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, прокуратура и полиция будет просить суд арестовать злоумышленника без права внесения залога.

По данным Геращенко, задержанного мужчину уже трижды судили: за угон автомобиля, хулиганство и кражу.

Кроме того, в "Укрзализныце" подчеркнули необходимость возобновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками полиции, чтобы обеспечить полную безопасность пассажиров.

Напомним, ранее "Укрзализныця" возобновила курсирование поезда из Киева в Карпаты; с понедельника на маршрут снова выйдет поезд №217 / 218 Киев - Рахов.