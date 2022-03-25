ru ua
Пт, 25 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Поезд "Ужгород-Краматорск" следует с задержкой в полтора часа. Он попал в ДТП

Новина українською →
Львовская область, Пятница 25 марта 2022 09:21
Поезд "Ужгород-Краматорск" следует с задержкой в полтора часа. Он попал в ДТП Фото: поезд "Ужгород-Краматорск" направляется с задержкой в полтора часа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" предупредила о задержке в полтора часа поезда 46/45 "Ужгород-Краматорск". Он попал в ДТП на переезде во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

"Из-за столкновения с автомобилем на железнодорожном переезде на участке Оброшин-Львов и следственных действий на месте поезд 46/45 Ужгород-Краматорск направляется с задержкой полтора часа. Пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет, повреждения локомотива незначительны. Следуем дальше и призываем водителей быть особенно внимательными на переездах", - говорится в сообщении.

Фото: поезд "Ужгород-Краматорск" следует с задержкой в полтора часа (t.me/UkrzalInfo)

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на пятницу, 25 марта, для выезда жителей Киева, Харькова, Днепра, Краматорска, а также Одессы.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 30-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Краматорск Ужгород Война России против Украины
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет