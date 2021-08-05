За поджег автомобиля депутата Облсовета жителю Черниговщины грозит три года тюрьмы

Подозреваемого задержали оперативники полиции Киевской и Черниговской областей при поддержке Черниговской областной прокуратуры.

Сообщение о поджоге автомобиля полиция Прилукского района получила 28 июля. Вспыхнул внедорожник, который находился в использовании директора перерабатывающего предприятия, депутата областного совета. Автомобиль находился во дворе усадьбы пользователя.

Действия полицейских по раскрытию этого преступления на месте координировал начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Правоохранители установили, что единственной вероятной причиной пожара был поджог автомобиля.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению может быть причастен 31-летний уроженец Донбасса. Правоохранители также подозревают его в поджоге дома предпринимателя в Бориспольском районе Киевской области.

Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы (неоднократно привлекался к ответственности за совершение преступлений на территории Харьковской области, в том числе умышленного убийства), последние полгода жил в арендованных квартирах в Белой Церкви и перебивался временными заработками, постоянно менял номера телефона.

Правоохранители установили, что после поджога на Черниговщине правонарушитель направился в Киевскую область, где его и задержала полиция.

Во время обыска правоохранители изъяли у мужчины несколько мобильных телефонов, сим-карты, банковские карточки, ноутбук, патроны к нарезному оружию, деньги и тому подобное.

Полицейские Черниговской и Киевской областей инкриминируют мужчине умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога (статья 194 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Продолжается досудебное расследование.