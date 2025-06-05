Подвійний ризик ДТП: як керувати авто в густому тумані і не потрапити в аварію

Попри реальність всіх ризиків більшість водіїв не припиняє рухатись навіть у дуже густому тумані. Як при цьому забезпечити безпеку собі і пасажирам?
Про основні прийоми безпечної їзди в умовах обмеженої видимості читайте в матеріалі РБК-Україна.
Аварії, які трапляються в тумані, найчастіше мають важкі наслідки. При тому що помилки, які спричиняють такі ДТП, часто здаються несуттєвими.
Є всього лише три правила для водіїв, дотримання яких допомагатиме уникнути біди.
Туман - підступне явище, адже він, створюючи смертельну загрозу, не перешкоджає швидкому руху і не здається водієві загрозливим. Особливо коли траса має розмітку й рух не надто інтенсивний, бо в таких умовах водієві дуже скоро починає здаватись, що все гаразд і можна потроху пришвидшуватись.
Фото: як правильно керувати авто в густому тумані (Getty Images)
Однак надмірна швидкість може призвести до катастрофи. Якщо на швидкості хоча б 70-80 км/год за кілька десятків метрів перед капотом авто раптово з’явиться, наприклад, вантажівка, часу на реакцію вже не залишиться.
Тому правильний вибір швидкості - це ключовий фактор безпеки. Вона має відповідати відстані видимості та бути достатньою для гальмування і повної зупинки.
Крім того, слід пам’ятати, що густота туману змінюється. А водій навпаки, немов звикає до несприятливих умов і поступово втрачає пильність - через що непомітно для себе збільшує швидкість.
Це небезпечно, адже в густому тумані можна вчасно не помітити попереду машину, навіть якщо вона має увімкнені габаритні вогні.
В умовах поганої видимості фари і задні ліхтарі (як протитуманні, так і просто габаритні) вмикають з двома цілями. З одного боку, щоб водій краще бачив дорогу, а з іншого - щоб його самого краще бачили інші водії.
Але в цій простій формулі є чимало нюансів:
Важливо заздалегідь розібратися з керуванням освітлювальними приладами, оскільки не всі автомобілі мають інтуїтивно зрозумілу активацію протитуманних фар і заднього ліхтаря.
Також у тумані може допомогти увімкнений навігатор. Він буде підказувати маршрут попереду і попереджати про повороти та розв’язки, які водій ще не бачить через туман.
До речі, більш точному орієнтуванню в густому тумані сприяє розвинена дорожня інфраструктура. Розмітка на асфальті, ліхтарі на стовпах, сигнальні стовпчики і відбійники вздовж узбіч допомагають як мінімум тримати машину в межах смуги руху.
Але як би добре не була оснащена дорога, вона не допоможе водієві бачити скрізь туман вперед - а тому знов таки згадуємо про помірну швидкість.
Фото: як правильно керувати авто в густому тумані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Так, безпечному руху в тумані сприятиме невелика швидкість та інші названі вище правила. Але вище них є ще одне - навіть не правило, а закон - і стосується він не руху. Якщо ви не впевнені у безпеці, в густому тумані краще зупинитися у безпечному місці і не їхати взагалі. Як би ви не поспішали, час, втрачений на перечікування негоди, обійдеться дешевше за будь-яку аварію.
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При підготовці статті були використані матеріали L`Automobille та "Autobild Україна".