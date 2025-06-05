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Подвійний ризик ДТП: як керувати авто в густому тумані і не потрапити в аварію

Фото: як керувати авто в густому тумані і не потрапити в аварію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ігор Широкун

Попри реальність всіх ризиків більшість водіїв не припиняє рухатись навіть у дуже густому тумані. Як при цьому забезпечити безпеку собі і пасажирам?

Про основні прийоми безпечної їзди в умовах обмеженої видимості читайте в матеріалі РБК-Україна.

Як їздити в туман: три правила безпеки

Аварії, які трапляються в тумані, найчастіше мають важкі наслідки. При тому що помилки, які спричиняють такі ДТП, часто здаються несуттєвими.

Є всього лише три правила для водіїв, дотримання яких допомагатиме уникнути біди.

Не поспішайте

Туман - підступне явище, адже він, створюючи смертельну загрозу,  не перешкоджає швидкому руху і не здається водієві загрозливим. Особливо коли траса має розмітку й рух не надто інтенсивний, бо в таких умовах водієві дуже скоро починає здаватись, що все гаразд і можна потроху пришвидшуватись.

Фото: як правильно керувати авто в густому тумані (Getty Images)

 Однак надмірна швидкість може призвести до катастрофи. Якщо на швидкості хоча б 70-80 км/год за кілька десятків метрів перед капотом авто раптово з’явиться, наприклад, вантажівка, часу на реакцію вже не залишиться.

Тому правильний вибір швидкості - це ключовий фактор безпеки. Вона має відповідати відстані видимості та бути достатньою для гальмування і повної зупинки.

Крім того, слід пам’ятати, що густота туману змінюється. А водій навпаки, немов звикає до несприятливих умов і поступово втрачає пильність - через що непомітно для себе збільшує швидкість.

Це небезпечно, адже в густому тумані можна вчасно не помітити попереду машину, навіть якщо вона має увімкнені габаритні вогні.

Використання світла

В умовах поганої видимості фари і задні ліхтарі (як протитуманні, так і просто габаритні) вмикають з двома цілями. З одного боку, щоб водій краще бачив дорогу, а з іншого - щоб його самого краще бачили інші водії.

Але в цій простій формулі є чимало нюансів:

  • Удень фари допомагають зробити машину видимою для інших водіїв, хоча для освітлення дороги їхня ефективність нульова.
  • Вночі освітлення критично важливе. Але дальнє світло в тумані не допомагає, а заважає - воно створює перед капотом мов білу непрозору стіну. Іноді навіть ближнє світло погіршує видимість, тож можна спробувати скористатися коректором фар, щоб опустити промені нижче.
  • Протитуманні фари більш ефективні, оскільки вони розташовані нижче. Відтак, промені протитуманок проходять через менш щільні шари туману ближче до поверхні дороги. У деяких випадках ці фари працюють краще без основних фар.
  • Задній протитуманний ліхтар допомагає позначити автомобіль для тих, хто рухається позаду. Але його потрібно використовувати обережно, щоб не засліплювати інших водіїв. Він особливо корисний у густому тумані поза містом, в першу чергу вдень.

Розберіться з технікою

Важливо заздалегідь розібратися з керуванням освітлювальними приладами, оскільки не всі автомобілі мають інтуїтивно зрозумілу активацію протитуманних фар і заднього ліхтаря.

Також у тумані може допомогти увімкнений навігатор. Він буде підказувати маршрут попереду і попереджати про повороти та розв’язки, які водій ще не бачить через туман.

До речі, більш точному орієнтуванню в густому тумані сприяє розвинена дорожня інфраструктура. Розмітка на асфальті, ліхтарі на стовпах, сигнальні стовпчики і відбійники вздовж узбіч допомагають як мінімум тримати машину в межах смуги руху.

Але як би добре не була оснащена дорога, вона не допоможе водієві бачити скрізь туман вперед - а тому знов таки згадуємо про помірну швидкість.

Фото: як правильно керувати авто в густому тумані (Віталій Носач, РБК-Україна)

Висновок

Так, безпечному руху в тумані сприятиме невелика швидкість та інші названі вище правила. Але вище них є ще одне - навіть не правило, а закон - і стосується він не руху. Якщо ви не впевнені у безпеці, в густому тумані краще зупинитися у безпечному місці і не їхати взагалі. Як би ви не поспішали, час, втрачений на перечікування негоди, обійдеться дешевше за будь-яку аварію.

Нещодавно ми ділилися думками експертів про те, як уникати ДТП у дощову погоду.

Також ми розповідали, як навчитись в далекій поїздці тримати високу середню швидкість і при тому не наражатись на небезпеку.

При підготовці статті були використані матеріали L`Automobille та "Autobild Україна".

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