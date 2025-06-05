Подвійний ризик ДТП: як керувати авто в густому тумані і не потрапити в аварію

Попри реальність всіх ризиків більшість водіїв не припиняє рухатись навіть у дуже густому тумані. Як при цьому забезпечити безпеку собі і пасажирам?

Як їздити в туман: три правила безпеки

Аварії, які трапляються в тумані, найчастіше мають важкі наслідки. При тому що помилки, які спричиняють такі ДТП, часто здаються несуттєвими.

Є всього лише три правила для водіїв, дотримання яких допомагатиме уникнути біди.

Не поспішайте

Туман - підступне явище, адже він, створюючи смертельну загрозу, не перешкоджає швидкому руху і не здається водієві загрозливим. Особливо коли траса має розмітку й рух не надто інтенсивний, бо в таких умовах водієві дуже скоро починає здаватись, що все гаразд і можна потроху пришвидшуватись.

Фото: як правильно керувати авто в густому тумані (Getty Images)

Однак надмірна швидкість може призвести до катастрофи. Якщо на швидкості хоча б 70-80 км/год за кілька десятків метрів перед капотом авто раптово з’явиться, наприклад, вантажівка, часу на реакцію вже не залишиться.

Тому правильний вибір швидкості - це ключовий фактор безпеки. Вона має відповідати відстані видимості та бути достатньою для гальмування і повної зупинки.

Крім того, слід пам’ятати, що густота туману змінюється. А водій навпаки, немов звикає до несприятливих умов і поступово втрачає пильність - через що непомітно для себе збільшує швидкість.

Це небезпечно, адже в густому тумані можна вчасно не помітити попереду машину, навіть якщо вона має увімкнені габаритні вогні.

Використання світла

В умовах поганої видимості фари і задні ліхтарі (як протитуманні, так і просто габаритні) вмикають з двома цілями. З одного боку, щоб водій краще бачив дорогу, а з іншого - щоб його самого краще бачили інші водії.

Але в цій простій формулі є чимало нюансів:

Удень фари допомагають зробити машину видимою для інших водіїв, хоча для освітлення дороги їхня ефективність нульова.

фари допомагають зробити машину видимою для інших водіїв, хоча для освітлення дороги їхня ефективність нульова. Вночі освітлення критично важливе. Але дальнє світло в тумані не допомагає, а заважає - воно створює перед капотом мов білу непрозору стіну. Іноді навіть ближнє світло погіршує видимість, тож можна спробувати скористатися коректором фар, щоб опустити промені нижче.

освітлення критично важливе. Але дальнє світло в тумані не допомагає, а заважає - воно створює перед капотом мов білу непрозору стіну. Іноді навіть ближнє світло погіршує видимість, тож можна спробувати скористатися коректором фар, щоб опустити промені нижче. Протитуманні фари більш ефективні, оскільки вони розташовані нижче. Відтак, промені протитуманок проходять через менш щільні шари туману ближче до поверхні дороги. У деяких випадках ці фари працюють краще без основних фар.

більш ефективні, оскільки вони розташовані нижче. Відтак, промені протитуманок проходять через менш щільні шари туману ближче до поверхні дороги. У деяких випадках ці фари працюють краще без основних фар. Задній протитуманний ліхтар допомагає позначити автомобіль для тих, хто рухається позаду. Але його потрібно використовувати обережно, щоб не засліплювати інших водіїв. Він особливо корисний у густому тумані поза містом, в першу чергу вдень.

Розберіться з технікою

Важливо заздалегідь розібратися з керуванням освітлювальними приладами, оскільки не всі автомобілі мають інтуїтивно зрозумілу активацію протитуманних фар і заднього ліхтаря.

Також у тумані може допомогти увімкнений навігатор. Він буде підказувати маршрут попереду і попереджати про повороти та розв’язки, які водій ще не бачить через туман.

До речі, більш точному орієнтуванню в густому тумані сприяє розвинена дорожня інфраструктура. Розмітка на асфальті, ліхтарі на стовпах, сигнальні стовпчики і відбійники вздовж узбіч допомагають як мінімум тримати машину в межах смуги руху.

Але як би добре не була оснащена дорога, вона не допоможе водієві бачити скрізь туман вперед - а тому знов таки згадуємо про помірну швидкість.

Фото: як правильно керувати авто в густому тумані (Віталій Носач, РБК-Україна)

Висновок

Так, безпечному руху в тумані сприятиме невелика швидкість та інші названі вище правила. Але вище них є ще одне - навіть не правило, а закон - і стосується він не руху. Якщо ви не впевнені у безпеці, в густому тумані краще зупинитися у безпечному місці і не їхати взагалі. Як би ви не поспішали, час, втрачений на перечікування негоди, обійдеться дешевше за будь-яку аварію.