Подвійне вбивство у Софіївській Борщагівці: суд обрав запобіжний захід стрілку

Чоловіка, який у Софіївській Борщагівці застрелив своїх сусідів під час конфлікту, взяли під варту. Йому інкримінують умисне вбивство двох осіб і незаконне зберігання зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну прокуратуру .

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру 63-річному мешканцю Київської області за фактом умисного вбивства двох осіб, а також придбання та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

За даними слідства, 8 травня 2025 року в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району між підозрюваним та двома сусідами виник конфлікт, внаслідок якого він здійснив постріли з вогнепальної зброї та вбив чоловіка та жінку.

За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.