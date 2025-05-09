Подвійне вбивство у Софіївській Борщагівці: суд обрав запобіжний захід стрілку
Чоловіка, який у Софіївській Борщагівці застрелив своїх сусідів під час конфлікту, взяли під варту. Йому інкримінують умисне вбивство двох осіб і незаконне зберігання зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну прокуратуру.
За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру 63-річному мешканцю Київської області за фактом умисного вбивства двох осіб, а також придбання та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.
За даними слідства, 8 травня 2025 року в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району між підозрюваним та двома сусідами виник конфлікт, внаслідок якого він здійснив постріли з вогнепальної зброї та вбив чоловіка та жінку.
За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Стрілянина у Софіївській Борщагівці
Нагадаємо, раніше ми писали про стрілянину в Бучанському районі Київської області, яку влаштував невідомий. Як повідомили джерела РБК-Україна, зловмисника затримали у його ж будинку в селі Софіївська Борщагівка.
РБК-Україна писало, які деталі гучного вбивства у Софіївській Борщагівці вже відомі.
Нагадаємо, що кілька тижнів тому в Подільському районі столиці також сталася стрілянина - на парковці посеред дня відбулось з’ясування стосунків між двома чоловіками переросло у збройний конфлікт.
Крім того, не так давно в Києві знайшли чоловіка з вогнепальним пораненням. За цим фактом поліція відкрила провадження щодо замаху на вбивство.
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