На подвір'ї будинку у селі в Херсонській області виявили тіла шістьох осіб зі слідами тортур

"У селі Правдино Херсонського району виявлено поховання на подвір’ї приватного будинку, де знайдено останки шістьох осіб зі слідами тортур, вогнепальними пораненнями тощо. Виявлені трупи ексгумовані і направлені на проведення судмедекспертизи", - сказав він.

Окрім цього, правоохоронці виявили ще 36 могил на кладовищі в поселенні геологів у Херсоні. Там масове захоронення, де є й тіла військових ЗСУ, зокрема, й ТрО.

За його словами, загалом за період окупації до моргів поступило близько 700 тіл, з яких приблизно 100 - з тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок військових дій, особи 12 із них до цього часу не встановлено.

Єнін зазначив, що наразі ведеться робота для оперативного збору зразків ДНК родичів для встановлення осіб загиблих. Проте нерідко виникають ускладнення, адже рідні багатьох із загиблих перебувають за кордоном або з ними відсутній зв’язок.

Перший заступник міністра внутрішніх справ також підкреслив, що з перших днів повномасштабної війни росіяни ігнорували норми міжнародного гуманітарного права. Вони захоплювали в заручники рятувальників, що не мали зброї та не чинили жодного військового опору, жорстоко поводилися з цивільним населенням.

Він також повідомив про результати ексгумації тіл у місті Ізюмі у Харківській області.

"З місць поховань вилучено понад 450 тіл загиблих: це близько 200 тіл чоловіків, дещо більше тіл жінок, понад 20 тіл військових, семеро дітей і останки 12 осіб, стать, вік і особистість яких не можливо визначити", - сказав він.

За попередніми даними, серед цих людей є ті, які загинули від насильницької смерті: вогнепальних поранень, вибухових травм. Так, ознаки катувань було виявлено щонайменше у 40 осіб.

Єнін зазначив, що поліція провела огляди 450 трупів, призначено таку ж кількість судово-медичних експертиз для встановлення причин смерті, наявності тілесних ушкоджень, а також особливих ознак, які можуть бути використані як додатковий фактор при ідентифікації тіл. Зокрема, було відібрано біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичної експертизи ДНК у понад 200 осіб, а також призначено 456 судово-молекулярних генетичних експертиз за біологічними зразками трупів.