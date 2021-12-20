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Подтверждено. Штамм "Омикрон" распространяется быстрее и заражает вакцинированных, - ВОЗ

Автор: Мария Кучерявец

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее его других вариантов. Вместе с тем он может заражать вакцинированных и переболевших COVID.

Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"В это время есть устойчивое подтверждение того, что"Омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "Дельта", и вероятнее, что люди, которые привитые или переболевшие могут снова заразиться", - отметил он.

Напомним, глава Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) заявила, что используемые сегодня вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма "Омикрон".

Добавим, в Украине зафиксировали штамм коронавируса "Омикрон" 18 декабря.

Отметим, ранее в ВОЗ предупреждали, что новый штамм представляет очень высокий глобальный риск.

Добавим, что в ноябре ученые обнаружили новый штамм коронавируса (первый случай инфицирования в Южной Африке), который впоследствии получил название "Омикрон". По состоянию на сегодня этот вариант обнаружили в почти 90 странах мира.

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