Подрыв авто "Укрпочты": опубликована ориентировка и фото нападавших

Фото: место происшествия (facebook.com/police.polt)

Полиция просит очевидцев сообщать полезную информацию о событии

Полиция устанавливает очевидцев нападения на автомобиль "Укрпочты" в Полтавской области. По последней информации, подозреваемые в разбойном нападении передвигаются на автомобиле "ВАЗ 2108" светло-бежевого цвета.

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Полтавской области.

"Особая примета ВАЗа - правое переднее крыло черного цвета. Последние две цифры государственного номерного знака авто - вероятно 59 (или 58), последние буквы - СК. Преступники вооружены и опасны! Ни в коем случае не пытайтесь задержать их самостоятельно. Сразу звоните в полицию" - призывают правоохранители.

Они просят немедленно звонить в полицию граждан, которые видели похожий автомобиль, что на фото, или могут сообщить другую полезную информацию по поводу обстоятельств нападения.

Напомним, подрыв авто "Укрпочты" совершили с помощью неизвестного взрывного устройства. Пострадавших работников доставили в больницу.

Как писало РБК-Украина, в селе Тишки взорвали автомобиль, который принадлежит "Укрпочте", и завладели деньгами в сумме более 2,5 млн гривен, а также табельным пистолетом охранника.