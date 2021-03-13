Подросток за рулем совершил смертельное ДТП в Ровенской области

Сообщение о происшествии между селами Антоновка и Нетреба Варашкого района поступило в полицию 12 марта в 21:30.

Следственно-оперативная группа установила, что 16-летний водитель автомобиля Audi А6, житель села Большие Цепцевичи, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб на месте. У пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравму, а у 15-летней - открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки. Все трое - жители Малых и Больших Цепцевичов, ученики местных школ, находятся в реанимации.

"Транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего. Предварительно известно, что подростки решили покататься. В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.