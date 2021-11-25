Подробности ДТП под Харьковом: погибло трое людей, среди них ребенок

В пресс-службе ГСЧС в Харьковской области изданию сообщили, что в результате ДТП погибли 3 человека. Среди погибших числятся мужчина, женщина и ребенок, которому приблизительно три года.

Также число жертв в результате ДТП подтверждает полиция Харькова.

"Полиция выясняет обстоятельства масштабного ДТП, в котором погибли трое граждан", - говорится в сообщении.

Также там сообщили, что пятеро пострадавших с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу.

"Еще пятеро пострадавших с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство.

Как известно, под Харьковом произошло масштабное ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей. В результате аварии один грузовик раздавил легковой автомобиль.