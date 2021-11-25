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Подробности ДТП под Харьковом: погибло трое людей, среди них ребенок

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Украина, Харьков, Четверг 25 ноября 2021 23:33
Подробности ДТП под Харьковом: погибло трое людей, среди них ребенок Фото: в ДТП под Харьковом погибло трое людей (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Наталья Скороход

В дорожно-транспортном происшествии под Харьковом погибло трое людей, включая ребенка, пятеро человек получили травмы. Как известно, вечером на Окружной дороге столкнулись 2 фуры и 3 легковых автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт города Харькова 057.

В пресс-службе ГСЧС в Харьковской области изданию сообщили, что в результате ДТП погибли 3 человека. Среди погибших числятся мужчина, женщина и ребенок, которому приблизительно три года.

Также число жертв в результате ДТП подтверждает полиция Харькова.

"Полиция выясняет обстоятельства масштабного ДТП, в котором погибли трое граждан", - говорится в сообщении.

Также там сообщили, что пятеро пострадавших с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу.

"Еще пятеро пострадавших с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство.

Как известно, под Харьковом произошло масштабное ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей. В результате аварии один грузовик раздавил легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что под Харьковом автобус съехал в кювет. Травмированы 4 человека.

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