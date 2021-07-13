Подозреваемый в убийстве президента Гаити был связан с правоохранителями США, - Reuters

Один из двух граждан США, арестованных на прошлой неделе по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, был ранее связан с одним из американских правоохранительных органов, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США. Источник не уточнил, о каком американце лет речь и в чем заключалась связь.

На прошлой неделе полиция Гаити арестовала двух граждан США, Джозефа Винсента и Джеймса Солейджеса. Третьего, Кристиана Эмманюэля Санона, арестовали накануне; полиция Гаити вменяет ему сотрудничество с заказчиками операции.

Источник Reuters, близкий к расследованию, сообщил, что Винсент и Солейджес заявили, что были переводчиками колумбийского подразделения коммандос, у которых якобы был ордер на арест.

На сайте благотворительной организации, которой руководил Джеймс Солейджес, было указано, что тот был сертифицированным дипломатическим агентом посольства Канады в Гаити, однако позднее информацию убрали с сайта, отмечает Reuters.