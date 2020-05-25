Подозреваемый в расстреле в Житомирской области пройдет психиатрическую экспертизу

Подозреваемый в массовом убийстве в Житомирской области Анатолий Захаренко в ближайшее время пройдет судебно-психиатрическую экспертизу. Мужчина расстрелял 7 человек, которые были добровольцами АТО.

Об этом на брифинге сказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Подозреваемый задержан. Ему в ближайшее время будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза ", - отметил Бунечко.

Глава ОГА назвал манипуляцией информацию о том, что есть связь между документированием взятки, на которой задержали начальника райотдела полиции, и убийством 7 человек.

Напомним, подозреваемому в расстреле в Житомирской области сообщили о подозрении.

В полиции сообщили, что предварительной причиной трагедии стал алкоголь.

Отметим, жертвами расстрела в Житомирской области стали добровольцы АТО.

РБК-Украина писало, что в Попельнянском районе арендатор пруда застрелил семь человек, только дному мужчине удалось сбежать.