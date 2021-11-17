Подозреваемый пытался бежать в РФ: появились новые детали убийства полицейского на Донбассе

Сотрудники ГБР задержали патрульного полицейского, которого подозревают в убийстве коллеги в городе Рубежное. Он пытался бежать в Россию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Тело убитого мужчины было найдено в здании, которое арендовал районный отдел полиции.
"По данным следствия, между полицейскими возник словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе драки одним из них было применено оружие", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что подозреваемого в убийстве задержали в Луганской области на пути к границе с Российской Федерацией.
Согласно ч. 1 ст. 115 УК Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в городе Рубежное на территории админздания нашли тело патрульного полицейского.