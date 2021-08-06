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Подозреваемых в пытках Вербицкого могут выпустить из СИЗО: прокуратура назвала причину

Автор: Сергей Пышкин

Подозреваемые в убийстве и пытках участника Революции Достоинства Юрия Вербицкого могут выйти на свободу. Судьи не придерживались требований относительно сроков рассмотрения ходатайств о применении меры пресечения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Напомним, что в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО до 7 августа 2021 года, а ходатайство о продлении срока так и не было рассмотрено в суде.

"В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 7 августа 2021 года. Обвинительный акт в этом уголовном производстве 1 июля 2021 года поступил на рассмотрение Белоцерковского горрайонного суда Киевской области", - отмечает пресс-служба.

9 июля 2021 года, вследствие неявки защитников обвиняемых, прокурор обратился в суд с просьбой применить меру пресечения в виде продления содержания под стражей подозреваемых, однако суд назначил следующее заседание на 21 июля текущего года. В тот же день, коллегия судей, игнорируя вышеупомянутое ходатайство, направила уголовное производство на передачу другому суду.

"В дальнейшем определением Киевского апелляционного суда от 4 августа 2021 года констатировано беспочвенность поднятого Белоцерковским городским судом вопроса об изменении подсудности и дело возвращено в указанный суд для продолжения судебного разбирательства”, - добавляет пресс-служба.

5 и 6 августа судебные заседания также не состоялись из-за того, что двое членов коллегии отправились в отпуск, а очередная дата заседания так до сих пор и не была определена.

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