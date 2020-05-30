Подозреваемые в убийстве Шеремета отказываются пройти детектор лжи, - МВД

Подозреваемые в деле Павла Шеремета отказались от прохождения детектора лжи и следственных экспериментов. Однако у следствия достаточно оснований считать подозреваемых именно Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы "Свобода Савика Шустера" на канале "Украина".

"У подозреваемых было право и они ничего не говорили на допросах. Они игнорировали и предложения пройти детектор лжи, игнорировали предложения провести следственные эксперименты. Например, пойтись тем же путем, чтобы мы могли пересмотреть еще раз. Они отказались, мы же не можем их тянуть под руки, чтобы они ходили", - заявил Геращенко

Отвечая на вопрос, он подчеркнул, что полиция не фальсифицирует доказательства по делу.

"Полиция заинтересована в быстром и справедливом решении суда по существу дела. Мы уверены, что у нас достаточно оснований считать этих трех человек подозреваемыми по делу о гибели Павла Шеремета. Поэтому нам не нужно фальсифицировать доказательства, у нас есть факты. А вот то, что адвокаты подозреваемых постоянно занимаются фальсификацией, ложью, искажают обстоятельства, пытаются сделать фейковые алиби...мы это показали несколько раз. Поэтому будет справедливый суд, состязательный суд", - добавил он.

Ранее сообщалось, что подозреваемая в деле убийства журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко отказалась от прохождения полиграфа.

В то же время сообщалось, что в начале марта в Киеве проводили следственный эксперимент с участием подозреваемой Кузьменко.

Напомним, 22 мая стало известно, что полиция завершила следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета относительно возможных исполнителей.