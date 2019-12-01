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Подозреваемому в убийстве журналистки на Мальте предъявили обвинение

Новости » В мире     01.12.2019 - 05:50
Подозреваемому в убийстве журналистки на Мальте предъявили обвинение
Фото: Дафне Каруана Галиция (twitter/mediamediatwi)

Фенек отверг выдвинутые обвинения

В столице Мальты Валлетте выдвинули обвинения в причастности к убийству журналистки-розслідувачки Дафны Каруани Галиции задержанному более недели назад бизнесмену Йоргену Фенеку. Об этом сообщает DW

Бизнесмен отверг выдвинутые обвинения.

Отмечается, что Фенек обладает консорциумом, который в 2013 году получил заказ от мальтийского правительства на строительство газовой теплоэлектростанции. В 2018 году выяснилось, что ему принадлежит также зарегистрированая в оффшорной зоне акционерная компания 17 Black. За несколько месяцев до своей гибели Дафна Каруана Галиция писала именно о 17 Black в своих разоблачительных материалах.

Накануне заседании правительства Мальты было решено отказать задержанному бизнесмену в предоставлении иммунитета в обмен на важные показания в деле об убийстве журналистки.

Нагадаєсо, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил своим коллегам, что планирует немедленно подать в отставку. Его решение было вызвано политическим и правовім кризисом, вызванным расследованием убийства журналистки Дафны Каруани Галиции.

Мальтийский журналистка погибла 16 октября 2017 года во время взрыва его автомобиля. За 15 дней до смерти журналистка подавала в полицию заявления о том, что ей угрожают.

РБК-Украина писало, что в июле 2018 года генеральный прокурор Мальты снял обвинения с премьера страны Джозефа Муската, которого подозревали в злоупотреблениях и получении выгоды от тайной оффшорной компании. Это дело расследовалось 15 месяцев после того, как Дафна Каруана Галиция обнародовала информацию, что жена пермьера Мишель владела компанией Egrant, которая фигурировала в офшорном скандале и отмывала деньги компании, связанной с семьей президента Азербайджана.

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