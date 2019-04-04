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Подозреваемому в теракте в Новой Зеландии выдвинули почти 90 обвинений

Новости » Происшествия    04.04.2019 - 10:46
Подозреваемому в теракте в Новой Зеландии выдвинули почти 90 обвинений
Фото: теракт в Новой Зеландии (twitter.com/UkrZaKordonom)

В частности, Тарранту выдвинули 50 обвинений в убийстве

Брентону Тарранту, который совершил теракт в Новой Зеландии, атаковав мечети в городе Крайстчерч, выдвинули почти 90 обвинений. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В частности, подозреваемому предъявлено 50 обвинений в убийстве.

"28-летнему австралийцу выдвинули 50 обвинений в убийстве и 39 - в попытке убийства по делу о теракте в двух мечетях в новозеландском Крайстчерче 15 марта", - отмечает издание.

Так, Таррант должен предстать перед судом Крайстчерча через аудиовидеосвязь из Окленда 5 апреля.

Добавим, суд запретил средствам массовой информации снимать или фотографировать обвиняемого после того, как он отказался от назначенного судом адвоката, вызвав опасения, что таким образом он хочет представлять себя сам и пытается использовать суд как пропагандистскую платформу.

Как писало РБК-Украина ранее, в связи с "важнейшим общественным значением" расследование теракта в Новой Зеландии уполномочена провести королевская следственная комиссия.

Ранее вице-премьер-министр Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что предполагаемый исполнитель теракта Таррант получит пожизненный срок.

Напомним, число погибших при теракте в Новой Зеландии, который произошел 15 марта, достигло 50 человек, пострадали около 48 человек.

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