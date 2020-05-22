ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Подозреваемому в расстреле в Житомирской области сообщили о подозрении

Новости » Общество     22.05.2020 - 21:28
Подозреваемому в расстреле в Житомирской области сообщили о подозрении
Фото: место расстрела в Житомирской области (zt.npu.gov.ua)

Решается вопрос об избрании меры пресечения арендатору пруда

Следователи Национальной полиции сообщили о подозрении арендатору пруда. Его подозревают в расстреле семи человек в Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что подозрение было сообщено в рамках п.1.ч.2 ст. 115 УК Украины за совершение умышленного убийства двух и более лиц. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, сегодня стало известно, что неподалеку от села Новоселица Попельнянского района произошел конфликт, в результате которого арендатор пруда застрелил семь человек. Одному мужчине удалось сбежать и вызвать полицию.

Позже полиция открыла уголовное дело по данному инциденту - умышленное убийство двух и более лиц. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Кроме того, Офис генпрокурора взял на контроль дело о массовом расстреле в Житомирской области.

В комментарии РБК-Украина руководитель пресс-службы местной полиции Алла Ващенко сообщила, что предварительной причиной трагедии стал алкоголь.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Житомиррасстрел
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь