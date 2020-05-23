Подозреваемому в расстреле 7 человек в Житомирской области избрали меру пресечения

Фото: на месте расстрела в Житомирской области (npu.gov.ua)

Суд принял решение об избрании меры пресечения 23 мая

Королевский районный суд Житомира избрал меру пресечения подозреваемому в расстреле 7 человек в Попельнянском районе. Речь идет об арендаторе пруда, где произошло событие.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей до 20 июля. При этом он не имеет права на внесение залога.

Отметим, что на заседании суда подозреваемый арендатор пруда, где произошла стрельба, находился в бронежилете и шлеме.

Кроме того, в начале рассмотрения суд частично удовлетворил ходатайство защиты о проведении судебного заседания в закрытом режиме. Суд закрыл часть объяснений подозреваемого.

Напомним, 22 мая в Попельнянском районе застрелили семь человек, среди которых военнослужащие Нацгвардии.

По факту стрельбы полиция открыла уголовное дело, в соответствии со статьей которой виновнику грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

Как писало РБК-Украина, полиция подозревает, что стрельбу устроил арендатор пруда. Вчера ему сообщили о подозрении в рамках п. 1.ч.2 ст. 115 УК Украины.

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Автор: Дмитрий Левицкий