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Подозреваемого в убийстве работника УГО в Киеве отпустили

Новости » Общество    02.04.2019 - 20:18
Подозреваемого в убийстве работника УГО в Киеве отпустили
Фото Петр Очеретяный (РБК-Украина)

Отметим, что 2 апреля истек срок его содержания под стражей

Суд в Киеве отпустил из-под стражи Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО Василия Хмелюка. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, сообщает "Громадське".

Отметим, что 2 апреля истек срок его содержания под стражей. Основания принятия такого решения суда в настоящее время прокуратуре не известны. В частности, в прокуратуре отметили, что полный текст постановления будет объявлен 5 апреля.

"Печерский суд отпустил его под ночной домашний арест. Мы готовим апелляцию", - сказала Максимец.

Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева рассмотрит апелляционную жалобу прокуратуры на решение по подозреваемому Петру Очеретяному в убийстве сотрудника государственной Службы охраны.

Как известно, подозреваемый в убийстве сотрудника УГО вышел из СИЗО под залог в 600 тысяч гривен с решением Печерского районного суда Киева. Очеретяного обязали сдать документы, которые позволяют выезжать за границу. Также на боксера надели электронный браслет.

Погибшим от одного удара в центре столицы 2 января был 26-летний Василий Хмелюк. Он работал в Управлении госохраны, которое обеспечивает безопасность первых лиц государства.

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