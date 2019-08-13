Подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко направили на психиатрическую экспертизу

Подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова направили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".

Согласно постановлению суда от 9 августа, Тарасова направят в Одесский областной центр психического здоровья для прохождения комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы для установления его психического состояния в момент совершения преступления.

Ходатайство о проведении освидетельствования подал следователь, а прокурор поддержал. Подозреваемый и его защитник против проведения экспертизы не возражали.

Отмечается, что 22-летнему Николаю Тарасову инкриминируют преступления, предусмотренные сразу четырьмя статьями Уголовного кодекса Украины: часть 2 ст. 146, часть 4 ст. 152, пункты 2 и 10 части 2 ст. 115, ст. 297 - "похищение", "покушение на изнасилование несовершеннолетнего", "убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием" и "надругательство над телом".

Напомним, тело 11-летней Дарьи, которая пропала 13 июня, нашли 19 июня в выгребной яме частного домовладения, расположенного рядом с местом, где пропала девочка. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что основной версией убийства девочки является убийство на сексуальной почве.

По подозрению в убийстве сразу же был задержан 22-летний юноша, который живет в этом доме с родителями. При задержании подозреваемый сознался в попытке изнасилования и убийстве.

Убийство 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой вызвало в обществе большой резонанс, после чего украинцы массово подписывали петицию против педофилов. Так, 22 июня утром документ собрал необходимое количество голосов поддержки и даже превысил отметку в 25 тысяч.

РБК-Украина писало, что спикер Верховной рады Андрей Парубий 19 июля подписал законопроект №6449 об ответственности за педофилию, предусматривающий принудительную химическую кастрацию.