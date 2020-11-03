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Подозреваемого в совершении теракта в Вене задержали

Автор: РБК-Украина

Подозреваемого в совершении теракта в Вене, жертвами которого стали пять человек, задержали в городе Линц на севере Австрии. Также полиция задержала одну или двух женщин, которые проходят как свидетели по делу.

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Спецподразделение Cobra задержало мужчину, личность которого не раскрывается, около 10 утра по местному времени.

По данным издания, задержанный был застигнут врасплох и не оказал сопротивления.

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В то же время телеканал ORF сообщает, что в Линце по делу о теракте задержали известного исламиста.

Напомним, 2 ноября в Вене произошли террористические атаки сразу в шести локациях, в том числе и на центральной площади Грабен. Правоохранители ликвидировали одного из нападавших, еще четверых задержали.

Ответственность за теракт взяли джихадисты. По их словам, стрельба в Вене - это месть Австрии за участие в коалиции с Соединенными Штатами по борьбе с террористической организацией "Исламское государство".

По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, нападение в Вене не является "конфликтом между австрийцами и мигрантами", а борьба "между цивилизацией и варварством".

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